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        Haberler Ekonomi Döviz Dolar ne kadar oldu? Dolar kurunda son durum - Döviz Haberleri

        Dolar/TL 32,33 seviyesinden işlem görüyor

        Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 32,3340 seviyesinden işlem görüyor. Dolar kuru önceki kapanışın hemen üstünde 32,3097'den günü tamamlamıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 10:25 Güncelleme: 12.04.2024 - 10:25
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        Dolar/TL 32,33 seviyesinden işlem görüyor
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        Dün 32,20-32,40 bandında hareket eden dolar/TL, önceki kapanışın hemen üstünde 32,3097'den günü tamamladı.

        Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla 32,3340'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 azalışla 34,5440, sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 40,4780'den satılıyor.

        Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 105,5 seviyesinde bulunuyor.

        ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,1 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

        FED'İN AÇIKLAMALARI VARLIK FİYATLARINDA ETKİLİ OLDU

        Analistler, beklenenden güçlü gelen tüketici enflasyonuna ilişkin verilerin ardından tahminlerin altında kalan üretici fiyatlarındaki artışın yatırımcıların enflasyona ilişkin endişelerini bir miktar hafiflemesine karşın Fed yetkililerinin faiz oranlarını düşürmek için acele etmeye gerek olmadığına yönelik görüşlerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olduğunu söyledi.

        New York Fed Başkanı John Williams, dün yakın vadede faiz indirimine gerek olmadığını ifade ederken Boston Fed Başkanı Susan Collins bu yıl daha az faiz indiriminin gerekebileceğini bildirdi. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ise son verilerin ekonomi genelinde fiyat baskılarının daha geniş bir temelde hafiflediğine dair güvenini artırmadığını aktardı.

        Bugün ABD'de, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 106 ve 107 seviyelerinin direnç, 105 ve 104'ün ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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