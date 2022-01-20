Dolar TL kuru 20 Ocak Pazartesi gününe yatay yönlü seyirle başladı. Piyasaların gözü Merkez Bankası faiz kararına çevrilmişken dolardaki son durum da merak edilip araştırılıyor.

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz Aralık ayı faiz kararı sonrası yükselişe geçen kur 18 liraya kadar ulaşmış, Kur Korumalı Mevduat Hesabı'nın devreye girmesiyle 13 liranın altına kadar gerilemişti.

Anadolu Ajansı başta olmak üzere saygın kuruluşların Merkez Bankası'nın faizi sabit tutması yönündeki ön görülerinin piyasada kabul görmesiyle birlikte dolar TL kurunda faiz kararı öncesinde ekstrem bir hareketlilik kaydedilmedi.

20 Ocak günü en düşük 13.37 lira, en yüksek 13.50 lira seviyesini gören dolar TL kuru saat 11.30'da kaydedilen güncel verilere göre 13.48 liradan işlem görüyor.

İşte güncel döviz kuru sayfası: