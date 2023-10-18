DOLAR NE KADAR? Dolarda yeni rekor: 28 lirayı aştı! 18 Ekim 2023 Dolar kaç TL oldu? - Döviz Haberleri

DOLAR NE KADAR? Dolarda yeni rekor: 28 lirayı aştı! 18 Ekim 2023 Dolar kaç TL oldu? - Döviz Haberleri

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Dolar kurundaki son durum yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 18 Ekim 2023 sabahında 27,97 TL bandında işlem gören dolar fiyatı 28 lirayı aştı. Öte yandan önceki kapanışını 1.728,59 lira üzerinden yapan gram altın 7 ayın en yüksek haftalık kazanç seviyesine ulaştı. 1 Euro 29,64 lira seviyesinde işlem görürken gözler "Dolar ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna çevrildi. İşte 18 Ekim Çarşamba dolar fiyatı canlı takip ekranı...

DOLAR'DA YENİ REKOR!

Dolar 18 Ekim Çarşamba gününe 28 TL seviyesinin üzerinde başladı. İşte güncel dolar fiyat

DOLAR $ 28,0052 0,20 Alış: 28,0054

Satış: 28,0254 Son Güncellenme Tarihi: 18/10/2023 09:46:34

DOLARDAKİ YÜKSELİŞTE ABD VERİLERİ ETKİLİ OLDU

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Düşük hacimli piyasada bir diğer tarihi zirve ise dolar/TL'de görüldü. Dolar/TL sabaha karlı 28.22 liraya kadar yükseldi. Ardından 27.98'e çekildi.

Dolardaki yükselişte dün açıklanan ABD verileri etkili oldu.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı veriye göre ülkede perakende satışlar, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0.7 artarak 704,9 milyar dolar oldu. Piyasa beklentileri, perakende satışların bu dönemde aylık bazda yüzde 0.3 artması yönündeydi. Analistler, verilerin, yüksek fiyatlara ve borçlanma maliyetlerine rağmen tüketici harcamalarının güçlü kalmayı sürdürdüğüne işaret ettiğini belirtti.

Bunun yanında Fed de eylül ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı. Buna göre, ABD'de sanayi üretimi, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0.3 arttı. Piyasa beklentileri, sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 0.1 artması yönündeydi. Ülkede kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde 0.2 puan artışla yüzde 79.7 oldu. Piyasa beklentilerinin üzerine çıkan kapasite kullanım oranının yüzde 79.6 olması öngörülüyordu.

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