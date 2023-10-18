Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.000,89 %-1,41
        DOLAR 28,0102 %0,21
        EURO 29,6562 %0,21
        ALTIN 1.744,81 %0,94
        FAİZ 21,80 %0,28
        GÜMÜŞ GRAM 20,80 %1,42
        BITCOIN 28.515,00 %0,20
        GBP/TRY 34,1681 %0,27
        EUR/USD 1,0578 %0,01
        BRENT 91,46 %1,74
        ÇEYREK ALTIN 2.852,86 %0,94
        Haberler Ekonomi Döviz DOLAR NE KADAR? Dolarda yeni rekor: 28 lirayı aştı! 18 Ekim 2023 Dolar kaç TL oldu? - Döviz Haberleri

        Dolarda yeni rekor: 28 lirayı aştı! 18 Ekim dolar fiyatında son durum

        Orta Doğu'daki gelişmeler ile piyasalar üzerindeki baskı arttı. İsrail-Hamas çatışmasının ardından Gazze'de yaşanan son dakika gelişmeleri sonrası dolar/TL kuru 28 TL'nin üzerini gördü. İşte 18 Ekim 2023 dolar kurunda son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 10:04 Güncelleme: 18.10.2023 - 10:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dolarda yeni rekor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dolar kurundaki son durum yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 18 Ekim 2023 sabahında 27,97 TL bandında işlem gören dolar fiyatı 28 lirayı aştı. Öte yandan önceki kapanışını 1.728,59 lira üzerinden yapan gram altın 7 ayın en yüksek haftalık kazanç seviyesine ulaştı. 1 Euro 29,64 lira seviyesinde işlem görürken gözler "Dolar ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna çevrildi. İşte 18 Ekim Çarşamba dolar fiyatı canlı takip ekranı...

        DOLAR'DA YENİ REKOR!

        Dolar 18 Ekim Çarşamba gününe 28 TL seviyesinin üzerinde başladı. İşte güncel dolar fiyat

        DOLAR

        $
        28,0052 0,20
        • Alış: 28,0054
        • Satış: 28,0254
        Son Güncellenme Tarihi: 18/10/2023 09:46:34

        DOLARDAKİ YÜKSELİŞTE ABD VERİLERİ ETKİLİ OLDU

        REKLAM

        Düşük hacimli piyasada bir diğer tarihi zirve ise dolar/TL'de görüldü. Dolar/TL sabaha karlı 28.22 liraya kadar yükseldi. Ardından 27.98'e çekildi.

        Dolardaki yükselişte dün açıklanan ABD verileri etkili oldu.

        ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı veriye göre ülkede perakende satışlar, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0.7 artarak 704,9 milyar dolar oldu. Piyasa beklentileri, perakende satışların bu dönemde aylık bazda yüzde 0.3 artması yönündeydi. Analistler, verilerin, yüksek fiyatlara ve borçlanma maliyetlerine rağmen tüketici harcamalarının güçlü kalmayı sürdürdüğüne işaret ettiğini belirtti.

        Bunun yanında Fed de eylül ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı. Buna göre, ABD'de sanayi üretimi, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0.3 arttı. Piyasa beklentileri, sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 0.1 artması yönündeydi. Ülkede kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde 0.2 puan artışla yüzde 79.7 oldu. Piyasa beklentilerinin üzerine çıkan kapasite kullanım oranının yüzde 79.6 olması öngörülüyordu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        İsrail'e tepki, Filistin'e destek
        İsrail'e tepki, Filistin'e destek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Gazze'de hastane vuruldu, dünya ayaklandı!
        Gazze'de hastane vuruldu, dünya ayaklandı!
        Arap ülkelerinden Biden'a peş peşe tepki!
        Arap ülkelerinden Biden'a peş peşe tepki!
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Hamas lideri Haniye'den ilk tepki
        Hamas lideri Haniye'den ilk tepki
        Pentagon'dan açıklama
        Pentagon'dan açıklama
        Küçük yaştaki çocukların nişan töreninde flaş gelişme!
        Küçük yaştaki çocukların nişan töreninde flaş gelişme!
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Suçsuz bulunmuştu, yeniden yargılanacak
        Suçsuz bulunmuştu, yeniden yargılanacak
        Omuz atma cinayetini anlattı! "Kucağımda can verdi!"
        Omuz atma cinayetini anlattı! "Kucağımda can verdi!"
        Konutta fiyat balonu
        Konutta fiyat balonu
        O anlar kamerada! Eşini bıçaklayan kocaya linç!
        O anlar kamerada! Eşini bıçaklayan kocaya linç!
        Altın ve dolarda yeni zirveler
        Altın ve dolarda yeni zirveler
        "Benim köpeğim daha iyi" kavgası! Komşusunu vurdu!
        "Benim köpeğim daha iyi" kavgası! Komşusunu vurdu!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Biden'dan başsağlığı mesajı
        Biden'dan başsağlığı mesajı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Habertürk Anasayfa