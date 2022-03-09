Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? 9 Mart dolar kuru canlı takip ekranı!

Dolarda yaşanan hareketlilik vatandaşların ve yatırımcıların gündeminde yer alıyor. 9 Mart 2022 itibarıyla dolar ne kadar oldu, 1 dolar kaç TL gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İşte 9 Mart Çarşamba güncel dolar kuru...

9 MART 2022 DOLAR KURU

9 Mart saat 09:10 itibariyle 1 dolar 14,54 liradan işlem görüyor.