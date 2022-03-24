Gün içinde en yüksek 14,83 olan dolar kuru güne %0,03 artış ile başladı. FED'in ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararları ardından dolar kurunda hareketlilik sürüyor. İşte 24 Mart Perşembe günü güncel dolar kuru...

2022 DOLAR KURU (24 MART)

24 Mart Perşembe saat 10.20 itibarıyla 1 dolar 14,83 liradan işlem görüyor.