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Dolar kuru bugün ne kadar? 1 dolar kaç TL? Güncel döviz kurları 31 Temmuz 2020

Dolar kuru bugün ne kadar? 1 dolar kaç TL? Soruları Kurban Bayramı ilk gününde de merak edilen sorular arasında oldu. FED faiz kararı sonrası yükselen ve sonra düşmeye başlayan dolar kuru 6,97 TL bandında seyrediyor. Güncel döviz kurlarını sayfamızdan takip edebilirsiniz. İşte 31 Temmuz 2020 dolar, euro, sterlin fiyatı

31.07.2020 - 09:29 | Güncelleme: DÖVİZ

  • Dolar ne kadar? Dolar kuru bugün kaç TL oldu? Dolar üzerindeki baskı, ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC),faizleri "yüzde 0.00-0.25"te sabit tutup, para politikasında değişiklik yapılmamasını kararlaştırmasının ardından devam ediyor. Bu gelişmeyle, gücünü koruyan euro içeride 8.26 liraya kadar tırmanırken, parite etkisiyle dolar da 7.00 lirayı gördü. İşte 31 temmuz güncel dolar kuru...

  • DOLAR

    ALIŞ: 6,9660

    SATIŞ: 6,9740

    ÖNCEKİ KAPANIŞ: 6,9939

    GÜNİÇİ EN YÜKSEK: 7,0017

    GÜNİÇİ EN DÜŞÜK: 6,9652

  • EURO

    ALIŞ: 8,2765

    SATIŞ: 8,2978

    ÖNCEKİ KAPANIŞ: 8,2778

    GÜNİÇİ EN YÜKSEK: 8,2997

    GÜNİÇİ EN DÜŞÜK: 8,2566

  • SEPET KUR

    ALIŞ: 7,6226

    SATIŞ: 7,6398

    ÖNCEKİ KAPANIŞ: 7,6397

    GÜNİÇİ EN YÜKSEK: 7,6424

    GÜNİÇİ EN DÜŞÜK: 7,6211

  • STERLİN

    ALIŞ: 9,1459

    SATIŞ: 9,1607

    ÖNCEKİ KAPANIŞ: 9,1638

    GÜNİÇİ EN YÜKSEK: 9,1658

    GÜNİÇİ EN DÜŞÜK: 9,1304

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