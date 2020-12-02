Dolar bugün ne kadar?

İstanbul serbest piyasada dolar 7,8250 liradan, avro 9,4480 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,8230 liradan alınan dolar, 7,8250 liradan satılıyor. 9,4460 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,4480 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8480 lira, avronun satış fiyatı ise 9,4090 lira olmuştu.

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