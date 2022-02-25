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Dolar kuru 14 liranın üzerinde! 25 Şubat anlık ve canlı dolar kuru ne kadar oldu, kaç TL oldu ve neden yükseldi?

Rusya Ukrayna savaşından sonra dolar 14 liranın üzerinde! Dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu?

Tüm dünyanın yakından takip ettiği Rusya Ukrayna savaşının ardından petrol piyasaları ve döviz kuru hareketlendi. Uzun süredir 14 lirayı görmeyen dolar kuru 24 Şubat Perşembe Rusya Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte 14 lirayı geçti. Yatırımcıların ve ekonomi piyasalarının takibinde olan güncel dolar kuru 25 Şubat Cuma günü de merak ediliyor. Haftanın son iş gününe de 14 lira seviyesinden başlayan doların neden yükseldiği merak konusu oldu.

25.02.2022 - 11:07 | Güncelleme: DÖVİZ

  • Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı operasyonun ardından altın ve Euro kuru gibi Dolar kurunda da yükseliş gözlemlenmişri. Ekonomi piyasaları dünden beri doalr neden yükseliyor, neden yükseldi sorularının cevaplarını araştırıyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişi takip eden dolar kuru artışı 25 Şubat'ta yavbaşlasa da dolar hala 14 liranın üzerinde işlem görüyor. 25 Şubat Cuma güncel dolar kuru ve dolar neden yükseliyor sorusunun cevabına haberimizde ulaşabilirsiniz... 

  • 25 ŞUBAT 2022 GÜNCEL DOLAR KURU NE KADAR? 

    Dolar kuru 25 Şubat Cuma günü en yüksek 14,15 TL'den en düşük ise 13,94 TL'den işlem gördü.

    Dolar kuru bugün 11.00'de alışta 14,06'dan satışta ise 14,06'da işlem gördü. 

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  • DOLAR NEDEN YÜKSELDİ?

    Rusya ve Ukrayna geriliminin Rus güçlerinin ülkeyi işgale başlamasıyla yerini sıcak çatışmaya bırakması dün TL cephesinde sert satışlara neden olmuş ve TL gelişen ülke paralarından negatif ayrışmıştı.

     

    Dolar kuru, petrol fiyatlarındaki sert artış ve jeopolitik riskler nedeniyle dün 14.60 üzerini test ederken piyasalarda yaptırımlar sonrası yaşanan rahatlamayla, Türkiye'nin 5 yıllık CDS'si geri çekilirken TL kayıplarının bir kısmını geri aldı.

  • 25 Şubat sabahında dolar 14 TL altında başlayıp 14.10 bandına oturdu. Euro/TL ise 15.70 seviyesinde. Dün 920 TL'ye kadar yükselen gram altın fiyatı hem kurdaki düşüş hem de ons altındaki düşüşle 860 TL seviyesine geriledi

     

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