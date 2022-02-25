Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı operasyonun ardından altın ve Euro kuru gibi Dolar kurunda da yükseliş gözlemlenmişri. Ekonomi piyasaları dünden beri doalr neden yükseliyor, neden yükseldi sorularının cevaplarını araştırıyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişi takip eden dolar kuru artışı 25 Şubat'ta yavbaşlasa da dolar hala 14 liranın üzerinde işlem görüyor. 25 Şubat Cuma güncel dolar kuru ve dolar neden yükseliyor sorusunun cevabına haberimizde ulaşabilirsiniz...