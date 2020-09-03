Dolar dün 7.36 lira civarında başladığı günü 7.38'in üzerinde tamamlamıştı. Bu yükseliş doların dünya genelinde son 2 gündür güçlenmesi sonucu yaşandı.

Doların önemli para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi son 2 günde yüzde 1 yükseldi.

Dolar yeni güne ise 7.3881'den başladı. Bugn 7.40 seviyesinin aşılıp aşılmayacağına bakılacak.

Euro ise güne 8.72 liranın üzerinde başladı.

Bugün TÜİK'in saat 10'da açıklayacağı ağustos ayı enflasyon verileri takip edilecek.