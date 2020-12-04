Aşıya ilişkin gelişmelerin Covid-19 kaynaklı krizden toparlanmayı hızlandıracağı öngörüsüyle euro dolar karşısındaki kazanımlarını yükselterek 1.21 sınırını da aştı.

Euronun dolar karşısındaki haftalık kazancı yüzde 1.5'i bulurken, dolar endeksi Mart'ta gördüğü üç yılın en yüksek düzeyi olan 102.990'dan yüzde 12 gerileyerek Perşembe günü 90.504 ile iki buçuk yılın en düşük düzeyine indi.

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