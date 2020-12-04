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Dolar kaç TL oldu? Dolar ne kadar? Dolar kuru 4 Aralık 2020

Serbest piyasada 7,8050 liradan alınan dolar, 7,8070 liradan satılıyor. 9,4840 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,4860 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7780 lira, avronun satış fiyatı ise 9,4580 lira olmuştu.

04.12.2020 - 09:17 | Güncelleme: ABONE OL
Dolar kaç TL oldu? Dolar ne kadar? Dolar kuru 4 Aralık 2020

Aşıya ilişkin gelişmelerin Covid-19 kaynaklı krizden toparlanmayı hızlandıracağı öngörüsüyle euro dolar karşısındaki kazanımlarını yükselterek 1.21 sınırını da aştı.

Euronun dolar karşısındaki haftalık kazancı yüzde 1.5'i bulurken, dolar endeksi Mart'ta gördüğü üç yılın en yüksek düzeyi olan 102.990'dan yüzde 12 gerileyerek Perşembe günü 90.504 ile iki buçuk yılın en düşük düzeyine indi.

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