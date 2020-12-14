İstanbul serbest piyasada dolar 7,8620 liradan, avro 9,5460 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 7,8600 liradan alınan dolar, 7,8620 liradan satılıyor. 9,5440 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,5460 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8360 lira, avronun satış fiyatı ise 9,4970 lira olmuştu.

14 ARALIK DOLAR KAÇ TL?