Bayram tatili sebebiyle yurtiçi piyasaların kapalı olduğu günde dolar/TL 5.80'nin altına geriledi. Sabah saatlerinde 5.86 seviyesini gören dolar/TL Londra merkezli işlemlerin hakim olduğu kur piyasasında saat 17.15 itibarıyla 5.76'nın altına geriledi. Bu gerilemede ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimine gideceği beklentisi bu düşüşte etkili oldu. Doların ana para birimlerine karşı değerini gösteren Dolar Endeksi 96 bin 995'e geriledi. Endeks böylece 18 Nisan'dan beri en düşük seviyesini gördü. Benzer bir şekilde dolar/TL de bu tarihten beri ilk kez 5.7589'u gördü ancak kısa süre sonra yeniden 5.76'nın üzerine çıktı. Dolar, bayram tatiline 5.83 lirada girmişti.

'REEL EKONOMİYİ ETKİLEYECEK'

Commerzbank Analisti Antje Praefcke konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Dolar, ticaret konusundaki tartışmaların merkezinde yer aldıkça ABD tahvillerinin getirisinde düşüş yaşanıyor. Piyasa ticaret tartışmalarının reel ekonomiye etkilerinin olacağını düşündüğü için faiz indirimi istiyor. Dolar için pozitif bir argüman görünmüyor" dedi. Bunun yanında Fed'in faiz indiriminin fiyatlandığını, bu sebeple son düşüşün kalıcı olmadığını savunan analistler de bulunuyor.