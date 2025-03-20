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        Haberler Ekonomi Para Son dakika: Dolar, Euro, altın ve borsada son durum - Para Haberleri

        Dolar, Euro, altın ve borsada son durum

        Dün dolar, euro ve altının zirveyi görmesinin ardından bugün Dolar/TL paritesi TSİ 09.00 itibarıyla 38 TL, Euro/TL 42 TL'yi zorluyor. Öte yandan ons altın, faizi sabit tutan FED'in ABD büyüme beklentisini düşürmesi ve enflasyon tahminini artırmasının ardından 3056 doları görerek rekor kırdı. Borsa İstanbul'da dün yüzde 8.7 düşen BIST 100 endeksi sabah saatlerinde yüzde 2'nin üzerinde yükselerek 10 bin puanı aştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 07:43 Güncelleme: 20.03.2025 - 11:20
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        Dolar, Euro, altın ve borsada son durum
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        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası dün sabah kurlarda yükselişler yaşanmıştı.

        Euro/TL; 45.20 TL seviyesinin üzerine çıkarak, Dolar/TL de 41.53'in üzerine çıkarak tarihi zirvesine yükselmişti. Gram altın ise 4054 TL'ye yükselerek dün rekor kırmıştı.

        Bugün ise Dolar/TL paritesi TSİ 09.14 itibariyle 37.96 TL, Euro/TL 41.66 TL, gram altın ise 3720 TL olarak öne çıkıyor.

        Öte yandan ons altın, faizi sabit tutan FED'in ABD büyüme beklentisini düşürmesi ve enflasyon tahminini artırmasının ardından 3056 doları görerek rekor kırdı.

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        Borsa İstanbul'da dün yüzde 8.7 düşen BIST 100 endeksi sabah saatlerinde yüzde 2'nin üzerinde yükselerek 10 bin puanı aştı.

        YAKLAŞIK 1.2 TRİLYON LİRALIK KAYIP

        Dün Borsa İstanbul'da BIST 100endeksi açılışta yüzde 6.87 gerileyerek 10 bin 60 puana düşmüştü.

        Bunun üzerine devre kesici uygulanmış, 10.30'da işlemlerin yeniden başlamasıyla ilk anda BIST 100 endeksi 10.261 puana çıkmıştı. Öğle saatlerinde ise düşüş yüzde 7'yi aşınca ikinci kez devre kesici uygulanmış ve işlemlere 14.38 itibariyle devam edilmişti.

        Endeks dün günü yüzde 8.7 düşüşle tamamlarken BIST TÜM endeksindeki kayıp yüzde 8.5 oldu. Böylece borsa şirketlerinin piyasa değerinde 1 günde yaklaşık 1.2 trilyon liralık bir kayıp yaşandı.

        Bankacılık endeksindeki kayıp ise yüzde 9.9'a ulaştı.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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