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Dolar ve ABD varlıklarındaki yükselişin hızını kesmesiyle altın fiyatlarında yükseliş yaşandı. Altının ons fiyatı önceki gün 1.800 doların altını görerek 3 ayın en düşük seviyesine gerilemişti.

Dün ise hafif bir yükselişle 1.815 dolara çıktı. Ons fiyatı 1.800 doların üzerinde tutunurken bu sabah da 1.827 doları gördü. Günlük yükselişi yüzde 0.5'i buldu. Bu tedbirli yükselişte ABD hazine tahvil getirilerindeki düşüş etkili oldu. ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin faizi yüzde 2.98'den yüzde 2.88'e çekildi.

DOLAR ENDEKSİ GERİLEDİ

Bunun yanında doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi de bugün yüzde 0.4 düştü. Bu düşüşler altına talebi artırdı.

Yurt içinde ise piyasalar kapalı olsa da yurt dışı merkezli işlemlerde dolar/TL yüzde 0.2 yükselerek 15.97'yi aştı. Ons fiyatındaki yükselişin de etkisiyle gram altın fiyatı 930 liradan 938 liraya yükseldi.