Dolar'da gözlemlenen hareketlilik yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde yer alıyor. 16 Aralık 2021 Dolar ne kadar oldu? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 16 Aralık Güncel dolar kuru...

16 ARALIK DOLAR KURU

İstanbul serbest piyasada dolar 15,2200 liradan, avro 17,1000 liradan işlem görüyor.

Dolar kuru tarihi rekor kırarak 15 doları aştı.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,7790 lira, avronun satış fiyatı ise 16,6230 lira olmuştu.