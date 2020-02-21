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Doların son haftalardaki dar banttaki hareketi dün sona erdi. Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde dün 6.05'lerde seyreden dolar/TL 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından 6.08'in üzerine tırmandı.

Suriye'den gelen çatışma haberlerinin üzerine ise dolar 6.10 liranın üzerine tırmandı. Dolar/TL yeni güne de 6.1065'ten başladı.

KORONAVİRÜSÜN YAYILMA HIZI TAKİP EDİLİYOR

Bugün yine piyasanın gözü kulağı Suriye'de olacak. Buradan özellikle Rusya tarafından gelecek açıklamalar kur üzerinde etkili olabilir. Yurtdışında ise 2000'in üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüsün yayılma hızı takip ediliyor. Uzmanlar salgının ekonomik etkileri üzerinde henüz nihai bir karara varabilmiş değil. Dolayısıyla koronavirüsle ilgili haber akışı piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.