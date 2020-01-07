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Dolar/TL dün güne 5.9720 liradan başlamıştı. Kurda özellikle ABD-İran arasındaki gerilim takip edilirken, ABD-Çin ticaret gerilimindeki rahatlama da dikkatle izleniyor.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından piyasada 'topyekûn' savaş korkusu etkili oldu. Buna karşılık Çin heyetinin 15 Ocak'ta birinci aşama ticaret anlaşmasını imzalamak üzere ABD'ye gideceğini açıklaması ise 'ticaret savaşına' yönelik endişelerin azalmasına neden oldu.

Bu birbirinden zıt iki gelişmeyle dolar dar bir bantta hareket etmeyi sürdürüyor. Yeni güne dolar/TL 5.9675 liradan başladı.