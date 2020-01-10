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Piyasalara bu hafta ABD-İran gerilimi darbe vurdu. Dolar da savaş ihtimalinin güçlenmesiyle hafta başı 6 lirayı zorlamaya başlamıştı.

Ancak iki ülke arasında tırmanan gerilimin topyekûn bir savaşa dönüşeceği korkusunun azalmasıyla dolarda büyük bir düşüş yaşandı. Önceki gün 5.97 seviyesinde bulunan dolar/TL dün 5.87'ye geriledi.

Dolar haftanın son işlem gününe de 5.8779 liradan başladı. Bugün takip edilecek en önemli veri TÜİK'in açıklayacağı ekim ayı işsizlik verileri olacak.