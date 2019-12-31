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Dolar geçtiğimiz haftaki Noel tatilinden bu yana ağırlıklı olarak 5.94-5.95 lira aralığında hareket ediyor.

Dolar/TL piyasaların öğleden sonra kapalı olduğu yılın son gününe de 9.9495'ten başladı. Bugün kuru etkileyecek önemli bir veri açıklanmayacak.