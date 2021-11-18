Faiz kararı sonrası dolar 11 TL'yi aştı

Dolar kuru, Merkez Bankası'nın bugün saat 14:00'da açıkladığı faiz kararı öncesi hızlı tırmanışına devam etti.
Geçen hafta beklentilerin çok üzerinde gelen ABD enflasyon verisi sonrası doların küresel çapta değerlenmesiyle 10 TL'yi ilk kez aşan dolar kuru, 18 Kasım gecesi illikit piyasada 11 seviyesine yaklaşarak 10.96'yı gördü.
Dolar, yurt içi piyasalar açıldıktan sonra 10.50 bandına geriledi. Beklentilere paralel 100 baz puanlık indirimin ardından ise ilk anda 10.97 liraya kadar çıkarak rekor tazeledi. Kur bir müddet 10.84'e gevşedi ancak bu kalıcı olmadı. Saat 15.50 itibarıyla dolar/TL yeniden 10.90 liranın üzerine çıktı ve 16:15 civarında kur tarihinde ilk kez 11 seviyesini aşarak 11.3087 ile rekor kırdı.
Euro/TL 12.8, sepet kur 12 TL üzerine çıktı. İngiliz sterlini 15 TL'yi aştı. Ons altın düşmesine rağmen kur etkisiyle gram altın 665 TL'yi gördü
TCMB'nin faiz indirimi yapmasının yanı sıra karar metninde faiz indirim döngüsünün aralık ayında devam edebileceğine açık kapı bırakması TL üzerindeki baskıyı güçlendiriyor. TL'nin günlük değer kaybı yüzde 6'ya dayandı.
Borsa ise yüzde 2.5 civarı primlenerek 1750 puanı test ettikten sonra kurdaki hareketle kazancını geri vererek 1700 puanın altına indi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan dün grup toplantısında "Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere boşuna uğraşma diyoruz. Milletin sırtından faiz belasını kaldıracağız. Hala kalkıp da bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar kusura bakmasınlar. Ben bu yolda faizi savunanla olamam" şeklinde konuşmuştu.
"Bugünkü açıklamalarınız sonrasında Merkez Bankası'nın yarın (bugün) faiz indirmeye devam edeceği sonucuna varabilir miyiz?" sorusuna Erdoğan, "Merkez Bankası bağımsız değil mi? Yani hem bağımsızlığını konuşuyorsunuz... Bırakın da bağımsız olarak kararını o versin." karşılığını vermişti.
Bu açıklamaların ardından dolar tırmanışa geçmişti.
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