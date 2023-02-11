Dolandırıcılar villada yakalandı

Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli yaşanan depremin acısı 10 ilde büyük yıkımlara yol açtı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, deprem bölgesinde yardım çalışmaları sürdürülürken, depremi fırsat bilen dolandırıcılar da türedi.
DOLANDIRICILAR DEPREMZEDELERİ ARADI
Bu dolandırıcılık yöntemlerinden biri de İstanbul’da 3 gün önce gerçekleşti. Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde yaşayan depremzede N.D. sözde deprem yardımı için telefonla arandı. Kendilerini bir telefon operatörü olarak tanıtan dolandırıcı, mağdura “İçinde bulunduğunuz durumdan dolayı size yardım yapacağız. Kimlik bilgilerinizi alalım” diyerek mağdurun kimlik bilgilerini ve banka hesap numaralarını aldı.
MAĞDUR ÜZERİNDEN KREDİ ÇEKTİLER
Dolandırıcılar aldıkları hesap numaraları ve kimlik bilgilerinden yola çıkarak, mağdur adına 37 bin TL kredi çektiler. Çekilen 37 bin TL para daha sonra çetenin elemanı Yusuf E.’nin hesabına aktarıldı. Olayın farkedilmesi üzerine mağdur şikayetçi oldu.
VİLLADA YAKALANDILAR
Şikayetin ardından çalışma yapan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda dolandırıcıların kimlikleri tespit edildi. Beykoz’da bahçeli bir villada oldukları tespit edilen 2’si kadın 6 dolandırıcılık çetesi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Dolandırıcıların kaldığı villada yapılan aramada, suçta kullanıldığı değerlendirilen 3 adet bilgisayar, 25 adet cep telefonu, çok sayıda sim kart ve 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemlerin ardından dolandırıcılar adliyeye gönderildi.