        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'Doku, Dokumak, Dokunmak' paneli Arter'de

        'Doku, Dokumak, Dokunmak' paneli Arter'de

        Arter Öğrenme Programı'nın yetişkinlere yönelik etkinlikleri, Eylül ayında iki atölye çalışması, panel ve edebiyat söyleşisiyle devam ediyor! 13 Eylül'de "Çağdaş Sanatta Üretim Yöntemleri: Rachelle Bussières Eşliğinde Lumen Baskı", 27Eylül'de ise "Boşluğu Çerçevelemek" atölyelerinin yanı sıra Heykel Olma Teşebbüsü başlıklı sergi bağlamında düzenlenen "Doku, Dokumak, Dokunmak" paneli ise 13 Eylül'de ücretsiz olarak gerçekleşecek...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2025 - 11:09 Güncelleme: 08.09.2025 - 11:09
        'Doku, Dokumak, Dokunmak' paneli Arter'de
        Arter’in “Çağdaş Sanatta Üretim Yöntemleri” başlıklı atölye serisinin Rachelle Bussières yürütücülüğünde düzenlenecek dördüncüsü, katılımcıları sanatçının pratiğinde önemli bir yer tutan lumen baskı tekniğini keşfetmeye davet ediyor. 13 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 14:00’te Arter’in Atölye mekânında gerçekleşecek atölyenin başlangıç bölümünde katılımcılar, jelatin gümüş fotoğraf kâğıdının ışığa doğrudan maruz bırakılması ve ardından sabitleyici uygulanmasıyla gerçekleştirilen lumen baskı tekniği hakkında bilgi edinecekler.

        Bu giriş sonrasında dileyenler yanlarında getirdikleri, dileyenlerse atölye mekânında bulunan doğal malzemeleri kullanarak Arter’in arka bahçesinde, kendi lumen baskılarını üretecekler. Atölye boyunca, pozlama süresi, farklı kâğıt türleri ve malzemelerle denemeler yapan katılımcılar, pastel tonlarda renk geçişleri yaratarak kendi baskı serilerini oluşturacaklar. Katılım için herhangi bir bilgi veya deneyimin gerekmediği atölyede kullanılmak üzere katılımcıların, birkaç bitki ya da nesneyi yanlarında getirmeleri rica olunur.

        “DOKU, DOKUMAK, DOKUNMAK”

        Heykel Olma Teşebbüsü başlıklı sergi bağlamında düzenlenen “Doku, Dokumak, Dokunmak” paneli, 13 Eylül 2025 Cumartesi günü 16:00’da Sevgi Gönül Oditoryumu’nda ücretsiz olarak gerçekleşecek. Panel, Franz Erhard Walther’in sanatsal pratiğinde kumaşla kurduğu ilişkiyi çok disiplinli bir yaklaşımla irdeleyen bir sohbet için antropolog Dr. Esther Voswinckel Filiz, antropolog ve ses sanatçısı Robert O. Beahrs,ses tarihçisi Salih Demirtaş ve edebiyat tarihçisi ve şair Dr. Zeynep Oktay’ı bir araya getiriyor.

        Esther Voswinckel Filiz
        Esther Voswinckel Filiz

        Walther’in kumaşı altmış yılı aşkın süredir heykelsi bir malzeme olarak ele alışına odaklanan buluşma, sergide edinilen gözlem ve deneyimlerden yola çıkarak, sanatçının çağdaş sanata müdahaleleri ile İstanbul’daki kumaşa bürünmüş bilgi formları arasında bir diyalog geliştirmeyi hedefliyor. Bu sohbet, tenle kurulanan tropolojik etkileşimler, duyumsamanın katmanları ve dokularına dair Türkçede yer alan sözcükler ile İstanbul’un işitsel belleği içinde yazıyı bir dokunma biçimi olarak yorumlayan yaklaşımları dile getirecek. Bununla beraber, dokunmaya ve dokunulmaya ilişkin çok duyulu deneyimleri barındıran zengin bir kaynak olan kumaşın canlılığı üzerine birlikte düşünmeyi amaçlıyor. İngilizce olarak gerçekleştirilecek etkinlikte katılımcılar için simultane tercüme yapılacak.

        “BOŞLUĞU ÇERÇEVELEMEK”

        “Boşluğu Çerçevelemek” atölyesi, 27 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 14:00’te Arter’in Atölye mekânında gerçekleşecek. Deniz Kulaksızoğlu yürütücülüğündeki atölye, Franz Erhard Walther’in Arter’de devam eden Heykel Olma Teşebbüsü başlıklı kişisel sergisinden yola çıkarak katılımcıları “boşluk” kavramı üzerine düşünmeye davet ediyor. Walther’in eserlerinde farklı formlarla oluşturduğu, işaret ettiği, birbirleriyle ilişkilendirdiği ve deneyime açtığı boşluklardan esinlenen katılımcılar, bu kavramı kendi bakış açılarıyla yorumlayarak üçboyutlu çerçeveler üretecekler. Boşluğun potansiyel bir eylem alanı olarak ele alınacağı atölyede, katılımcılar yalnızca geleneksel anlamda bir çerçeve üretmekle kalmayacak, aynı zamanda boşlukla kurdukları ilişkiyi ortaya koyan, boşluğu kuşatan, onunla diyaloğa giren ya da varlığını görünür kılan özgün sınırlar oluşturacaklar.

        KÜTÜPHANE SÖYLEŞİLERİ: SİNEM SAL

        Her etkinlikte Arter Kütüphanesi’nde farklı bir yazarın ağırlandığı Kütüphane Söyleşileri başlıklı konuşma serisi, ele alınan kitapların ve eserlerin ortaya çıkış serüvenlerine ve alt metinlerine odaklanırken, çeşitli okuma biçimleri yorumlanarak tartışmaya açılıyor. Serinin, 27 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 17:00’de Arter Kütüphanesi’nde gerçekleşecek yedinci etkinliği, edebiyatının farklı sanat disiplinleriyle bağlantılarına odaklanan bir konuşma için şair ve yazar Sinem Sal’ı ağırlıyor. Şiirlerinin, öykülerinin ve romanlarının yanı sıra dergiciliği ve feminist yazına katkısıyla tanınan, senaryo çalışmalarında da yer alan Sal, ironiyi sahici özdeşleşmelerin önünü açmak için yeniden işlevlendirmeye davet ediyor.

        Katılımın kontenjanla sınırlı olduğu atölyelerin biletleri, Arter’in giriş katında yer alan Danışma ve Bilet Gişesi’nden ya da Biletix üzerinden temin edilebilir.

