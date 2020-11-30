Doktorunu öldürdüğü iddia edilen hastanın yargılanmasına devam edildi

AA

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Serhat Tunçdemir, tedavi altında olduğu için katılamadı. Tarafların avukatları ile Fikret Hacıosman'ın eşi Perihan Mutlu Hacıosman duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Hasan Arı, cezaevinden gelen yazıya göre, sanık Serhat Tunçdemir'in hastanede psikiyatri tedavisi gördüğünü belirtti.

Duruşmada söz verilen müşteki avukatı, sanığın suç tarihinde cezai ehliyetinin tam olduğunu ifade ederek, "Sanığın tedavi görmesini kararın çıkmasına engel değildir. Davada bu celse karar verilmesini talep ediyoruz. Şikayetimiz devam etmektedir." dedi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluğunun devamını istedi.

Mahkeme, tedavi altında olan sanığın duruşmaya katılmadığı için usulen karar veremeyeceğini belirterek, sanığın tedavisinin ne zaman biteceğinin sorulması için cezaevi ve hastaneye yazı yazılmasına karar verdi.

Sanığın tutukluluğunun devamına hükmeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay tarihinde 18 yaşında olan lise öğrencisi sanık Tunçdemir'in, Bahçelievler'de özel bir hastanede çalışan Psikiyatri Uzmanı Fikret Hacıosman'a 2018'de 4 kere muayene olarak, psikiyatri desteği aldığı belirtilmişti.

İddianamede, obsesif kompulsif bozukluk ve psikotik belirtili ağır depresif nöbet tanısıyla tedavisi yapılan sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.