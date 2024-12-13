Doktorlar çocukları gelecekte bekleyen hastalıkları, tehditleri ele aldı

İstanbul Şişli’de bir otelde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve hastalıkları Anabilim Dalı tarafından düzenlenen Cerrahpaşa Pediatri Günleri'nin bu yılki teması, “Sürdürülebilir Dünya ve Çocuk” oldu.

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Habertürk'ten Buse Deviren Uludağ'ın haberine göre kongrenin açılışında konuşan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, "Çocuk hekimleri olarak şu anda çocuklar için en büyük tehdidin sürdürülebilirlik ve iklim krizi olduğunu düşünüyoruz” dedi.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ERKEN DOĞUMA NEDEN OLABİLİR" Kongrede iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri, çocukluk çağı enfeksiyonlarında karşılaşılan yeni tehditler ve aşılama sürecindeki zorluklar ele alındı. İklim değişikliğinin çocukların üzerindeki etkisine değinen Kongre Başkanı Prof. Dr. Çiğdem Aktuğlu Zeybek, şunları söyledi: “En başta anne karnında bebeği etkilemeye başlıyor. Erken doğumlara neden olabilir. Bebeğin zayıf doğmasına neden olabilir. Daha az çöp üreterek, daha az yeni şeyler alarak, geri dönüşümleri kullanarak ya da ikinci elleri kullanarak tüketimi azaltmalıyız.”

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIMLARI DA DEĞERLENDİRİLECEK Dört yıldır düzenlenen Pediatri Günleri'nde 500'ü aşkın uzman hekim kongre başlıklarını tartışmak üzere buluştu. 13-14 Aralık tarihleri arasında düzenlenen kongrede yenidoğan ve çocuk yoğun bakımlarıyla ilgili değerlendirmeler de yapılacak.