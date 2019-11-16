16 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre Sakarya’nın Adapazarı İlçesinde yaşayan İbrahim ve Naciye Bozkurt çiftinin en küçük çocukları olan Yusuf Bozkurt, doğduktan sonra 7 ay boyunca yoğun bakımda kaldı.
Fosfor metabolizması bozukluğu teşhisi konan ve bu yüzden yoğun bakımda cihazlara bağlı olarak yaşamını sürdüren minik Yusuf için doktorlar 14 gün içinde öleceğini söylemiş ancak Yusuf hayata tutunmuştu.
Sakarya Valiliği tarafından daha önce başlatılan kampanya ile solunum cihazından kurtulan Yusuf’un yaşaması için aynı ilaçtan tekrar kullanması gerekiyor.
Adına yeniden kampanya başlatılan Yusuf için 1 haftada 68 bin TL toplanabilirken başta Sakarya olmak üzere çok sayıda şehirde sosyal medya üzerinden destek mesajları atılmaya başlandı.
EĞER İLAÇ ALINMAZSA…
Doğum gününden bir gün önce akciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisi'ne yatırılan minik Yusuf için, Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, doğum günü organize etti.
Doğum günü kutlamasından önce konuşan anne Naciye Bozkurt, “Bugün Yusuf’un doğum günü. Yusuf için bir hafta yaşar dediler ama o bugün yaşına girdi. İlk ilacı alındı, Yusuf bu ilaçla yoğun bakımdan kurtuldu. Şimdi yaşama devam etmesi için ikinci ilaca ihtiyacı var. Yusuf için bu ilacı almak için yeniden destek bekliyorum, eğer ilacı alamazsak enfeksiyon kaparak hayatını kaybedecek Yusuf. Bugüne kadar destek olanlara teşekkür ediyorum ve herkesten yardım bekliyorum” dedi.
PASTA KESTİLER
Başlatılan kampanyaya öncülük eden ve doğum gününde minik Yusuf’u yalnız bırakmayan Nurgül Gökbulut, “Hepimiz evimizde çocuk bakıyoruz, torun bakıyoruz. Bazılarımız bir oda dolusu oyuncak alıyoruz, hiç kullanmayacağımız eşyalara bir sürü para ödüyoruz. Bunun yerine Yusuf gibi çocuklarımızın gülmesi, yaşaması için onlara destek olabiliriz” ifadelerini kullanırken Sakaryaspor’un taraftar grubu Tatangalar’da minik Yusuf için Sakarya Valiliği tarafından başlatılan kampanyaya destek geldi.
Tatangalar sosyal medya üzerinden ‘Yusuf’un siyahına yeşil ol!’ ifadeleriyle minik Yusuf’a destek olurken Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince hastanede yatan Yusuf Bozkurt’un doğum günü nedeniyle hastanede Yusuf için pasta kesti. Minik Yusuf’un doğum gününe aynı serviste bulunan çok sayıda çocukta katıldı.
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