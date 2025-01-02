Doktora programlarında yeni dönem: Akreditasyon şartı getirildi

Prof. Dr. Özvar, YÖK'ün getirdiği bu yeni düzenlemeyle ilgili şu ifadeleri kullandı: “Kurumsal vizyonumuzu oluşturan bütün hususlar, uygulamakta olduğumuz kalite odaklı anlayışın birer sonucudur. Üniversitelerimizde de aynı anlayışın hakim olmasını önemsiyoruz. Bu çerçevede, doktora programı açmak isteyen üniversitelerimizden akredite programlara sahip olmalarını bekliyoruz. Ayrıca, fakülte, yüksekokul, enstitü ve araştırma merkezleri gibi akademik birimlerin kurulmasında da önümüzdeki dönemde akreditasyon şartı getiriyoruz. 2027 yılına kadar üniversitelerimizin tamamının YÖKAK Kurumsal Akreditasyon sürecini tamamlamasını hedefliyoruz.”

REKLAM advertisement1 Bu düzenleme, üniversitelerin sadece ulusal değil, uluslararası ölçekte de rekabet edebilmesini sağlamak amacıyla kalite standartlarını zorunlu hale getirmeyi hedefliyor.