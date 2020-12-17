Kameraya yansıdı! Doktoru öldürecekti!

Samsun'un Bafra ilçesinde devlet hastanesinin acil servisinde görevli doktora bıçaklı saldırı girişiminde bulunuldu. Alınan bilgiye göre, Hilmi K. (18),Bafra Devlet Hastanesi acil servisinde görevli doktor Celal Ayyıldız ile kendisiyle ilgilenmediğini iddia ederek tartıştı.

BIÇAĞI DOKTORA SAVURDU

AA'da yer alan habere göre gencin sorun çıkaracağından şüphelenen doktor Ayyıldız, hastane polisinin yanına gidip durumu anlatarak yardım istedi.

Hastane polisi ile geri dönen doktora, Hilmi K. elinde gizlediği bıçakla saldırmak istedi.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Bıçağı doktora doğru savuran saldırgan, hastane polisi ve özel güvenlik tarafından etkisiz hale getirildi.

Olayın ardından hastanede beyaz kod verildi.

Gözaltına alınan zanlının saldırısının engellendiği anlar, güvenlik kamerasına da yansıdı.