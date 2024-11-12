Doktor olan CHP İl Başkanı Şenyürek'e hastanede saldırı

Olay, dün sabah saatlerinde kentteki Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yer alan özel hastanede meydana geldi. Hastanede sünnet edilmesinin ardından yataklı servise götürülen çocuğun babası A.A.K. iddiaya göre kendileriyle ilgilenilmediği gerekçesiyle, CHP Giresun İl Başkanı da olan genel cerrahi uzmanı Opr. Dr. Gökhan Şenyürek ile tartıştı.

DHA'nın haberine göre; tartışma sonrası Şenyürek, A.A.K'nın sözlü ve yumruklu saldırısına uğradı. Göğüs bölgesinden hafif yaralanan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Şenyürek'in şikayeti sonrası şüpheli baba, polis tarafından gözaltına alındı.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN KINAMA

İl Sağlık Müdürü Muhammet Bulut, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, Şenyürek'in görevi başında fiziksel saldırıya maruz kaldığını belirtti. Bulut, açıklamasında "Olayla ilgili adli süreç başlatılmıştır. Tek amacı insan hayatına hizmet etmek olan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddeti her ne sebeple olursa olsun insanlık dışı buluyor ve kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınadığını açıklayarak Şenyürek'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Özel, açıklamasında "Bir hasta yakını tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğrayan Giresun İl Başkanımız Dr. Gökhan Şenyürek’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, gerçekleşen saldırıyı kınıyorum" ifadelerinde yer verdi.