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        Haberler Sağlık Doğuştan olmayan vajinası karın zarından yapıldı | Sağlık Haberleri

        Doğuştan olmayan vajinası karın zarından yapıldı

        Antalya'da 'Müllerian Agenezi' hastalığı nedeniyle doğuştan cinsel organı olmayan D.Y.'ye (22), karın zarından vajina yapıldı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ömer Ünal, "Karın zarından vajina duvarı oluşturabilmek için flep denilen dokuları kaydırdık" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 11:51 Güncelleme: 20.07.2024 - 11:51
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        Doğuştan olmayan vajinası karın zarından yapıldı
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        Antalya'da yaşayan D.Y., ergenlik döneminde regl görmeyince doktora başvurdu. Yapılan kontrollerde D.Y.'nin dış genital organlarının normal geliştiği, iç genital organlarının olmadığı, 'Müllerian Agenezi' hastası olduğu belirlendi.

        D.Y., 5 bin kişide 1 görülen hastalığı için 4 yıl içerisinde farklı doktorlara başvurdu; ancak her seferinde ameliyat edilemeyeceği söylendi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ömer Ünal, hastasına ameliyatı yapabileceğini söyledi. Ünal ve ekibinin, kapalı yöntemle yaklaşık 3 saatte gerçekleştirdiği ameliyatta, hastaya karın zarından vajina yapıldı. Bir hafta içinde sağlığına kavuşan D.Y., taburcu edildi.

        "ÇOK NADİR YAPILAN CİNSEL ORGANI OLUŞTURMA AMELİYATI"

        Doç. Dr. Ömer Ünal, "Bu operasyon ülkemizde çok nadir yapılan, cinsel organı oluşturma ameliyatıdır. Bu hastalık 5 binde 1 görülen, kadınlarda rahim ve vajinanın olmamasıyla ortaya çıkıyor. Hastalık tip-1 ve tip-2 olarak gözüküyor. Tip-2'de bazı iskelet anormallikleri, sağırlık, böbrek yokluğu gibi sorunlarla seyreden bir sendromdur. Biz bu sendromu yaşayan hastalarda sağlıklı bir cinsel hayatı sağlamak adına yeniden cinsel organ oluşturmaktayız" dedi.

        Hastalığın kolay anlaşılmadığını belirten Doç. Dr. Ünal, "Hastamız 4 ya da 5 yıl önce tanı almış, birçok hastaneye başvurmuş ancak sonuç alamamış. Yapılan muayenelerde hastanın vajina ve rahminin olmadığı, Müllerian Agenezi hastalığı olduğunu tespit ettik. Ameliyatı planladık ve kapalı olarak yaklaşık 3 saatte gerçekleştirdik. Karın zarından vajina duvarı oluşturabilmek için flep denilen dokuları kaydırdık" diye konuştu.

        Hastanın doğum yapma şansı olmadığını söyleyen Doç. Dr. Ünal, "Bu sendromda vajina ve rahim birlikte olmuyor. Rahmi yeniden yapma şansımız yok. Ancak ülkemizde daha önce denenmiş, rahim nakliyle çocuk sahibi olabilir" dedi.

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