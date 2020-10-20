Doğuş'un Azeri eşi cepheye gitti!

Doğuş'un 2014 yılında evlendiği Azeri eşi Xosqedem Hidayetgizi, ülkesine gitti.

Hidayetgizi, çocuklarını eşi Doğuş'a emanet etti.

Evlendiği zaman çocuk fikrine sıcak bakmadığını itiraf eden şarkıcı, “Baba olmayı eskiden çok istiyordum ama sonradan istememeye başladım çünkü bu dünyaya evlat getirmek zor bir işti. Ama aslan gibi bir eşim oldu ve o beni ikna etti” şeklinde konuşmuştu.