        Doğuş Otomotiv'e 100 milyon Euro'luk elektrikli araç kredisi - Otomobil Haberleri

        Doğuş Otomotiv'e 100 milyon Euro'luk elektrikli araç kredisi

        Doğuş Otomotiv, elektrikli araç ithalatı finansmanında kullanılmak üzere, International Finance Corporation (IFC) ile 100 milyon Euro tutarında bir kredi anlaşmasına imza attı. Doğuş Otomotiv Mali İşler Genel Müdürü, Doğuş Şarj Sistemleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kerem Talih, "Bu kredi, yatırımlarımızı hızlandırarak Türkiye'de elektrikli araç ekosisteminin gelişimine öncülük etmemizi sağlayacak" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2025 - 11:35 Güncelleme: 01.09.2025 - 11:35
        Doğuş'a 100 milyon Euro'luk 'elektrikli' kredi
        Doğuş Otomotiv, elektrikli araç ithalatı ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanında kullanılmak üzere, International Finance Corporation (IFC) ile 100 milyon Euro tutarında, 6 yıl vadeli bir kredi anlaşması imzaladığını duyurdu.

        Konuya ilişkin konuşan Doğuş Otomotiv Mali İşler Genel Müdürü, Doğuş Şarj Sistemleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kerem Talih, "IFC ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, Doğuş Otomotiv’in çevresel ve sosyal performansına duyulan güvenin küresel ölçekte teyidi niteliğinde. Bu kredi, yatırımlarımızı hızlandırarak Türkiye’de elektrikli araç ekosisteminin gelişimine öncülük etmemizi sağlayacak" dedi.

        IFC İmalat, Tarım ve Hizmetler Orta Doğu ve Orta Asya Bölge Başkanı Ashruf Megahed de, "Doğuş Otomotiv ile ortaklığımızın başlangıcını temsil eden bu adım, IFC’nin Türkiye’deki otomotiv sektörünün gelişimini destekleme konusundaki kararlığını ortaya koyuyor. Elektrikli araçların yaygınlaşmasına ve istihdamın artmasına katkı sağlayarak, bölgenin en dinamik pazarlarından biri olan Türkiye’nin otomotiv endüstrisinde sürdürülebilir büyüme ve inovasyonu teşvik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        1956'DA KURULDU

        1956 yılında kurulan IFC, gelişmekte olan ülkelerde özel sektör yatırımlarını destekleyen ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik eden Dünya Bankası Grubu üyesi olarak faaliyet gösteriyor.

        Bugün 100’ü aşkın ülkede faaliyet gösteren IFC, finansman desteği yanında çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) standartlarının uygulanması konusunda da şirketlere yol gösteriyor.

        IFC son yıllarda özel olarak elektrikli araçlara (EV) yatırımlarını artırıyor.

        Yapılan son yatırımlar şu şekilde açıklanıyor;

        - Meksika’da EV altyapısına 100 milyon dolarlık finansman sağladı.

        - Hindistan’da Transvolt Mobility girişimine 20 milyon dolarlık hisse yatırımı yaptı.

        - EV şarj altyapısı girişimlerine verdiği destekle temiz ulaşım ekosisteminin büyütülmesine destek veriyor.

        Yazı Boyutu
