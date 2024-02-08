Doğum lekesi yüzünden bir gözünde görme kaybı oluşan kadının hikayesi

İNSANLAR EVDEN ÇIKMAMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ

Ergenlik yıllarında insanlarla pek etkileşime girmeyen Haghani, bu dönem hakkında ''Benim için kolay olmadı çünkü insanlar korkuyordu, kimse yanıma oturmak istemiyordu. Bazen öğretmenler benim kendi sınıflarında olmamdan bile memnun olmuyorlardı'' dedi. Bazı kişiler, onun durumu hakkında kötü yorumlarda bulundu, hatta evden çıkmamasını bile söyleyenler oldu.