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        Haberler Sağlık "Doğum kontrol hapını kullanmadan önce uzmanına danışın"

        "Doğum kontrol hapını kullanmadan önce uzmanına danışın"

        Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aytakın Mahammadalıyeva, doğum kontrol haplarının bilinçli kullanılırsa faydası olabileceğini; mutlaka uzman bir doktora danışarak kullanmak gerektiğini söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 16:42 Güncelleme: 06.01.2024 - 16:45
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        Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aytakın Mahammadalıyeva, uzman kontrolünde uygulanabilecek doğum kontrol haplarının faydalarına yönelik bilgi verdi. Op. Dr. Mahammadalıyeva, “Kombine doğum kontrol hapları gebelik önleme, adet düzenleme, adet sancılarını azaltma, akne kontrolü, rahim ve over kanseri riskini azaltma, PCOS yönetme, endometriozis belirtilerini hafifletme ve migren ataklarını azaltmak için kullanılabilir. Ancak bu hapların yan etkileri olabilir. Bu nedenle, mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalıdır" dedi.

        KOMBİNE DOĞUM KONTROL HAPI NEDİR?

        Op. Dr. Mahammadalıyeva, kombine doğum kontrol haplarının, östrojen ve progesteron hormonlarını içerdiğini belirterek “Bu haplar, kadınların gebelik riskini azaltmak için kullanılır. İki farklı hormon içermeleri nedeniyle 'kombine' olarak adlandırılır. Östrojen ve progesteron, kadın üreme sistemindeki doğal hormonlardır. Bu haplar, yumurtlamayı engelleyerek, rahim ağzı mukusunu kalınlaştırarak sperm hareketini zorlaştırarak ve rahim iç tabakasını incelterek gebelik olasılığını azaltır. Kombine doğum kontrol hapları aynı zamanda adeti düzenleyebilir, adet sancılarını hafifletebilir ve akne gibi cilt sorunlarına karşı da etkili olabilir. Ancak, kullanıcıların sağlık durumlarına ve bireysel ihtiyaçlarına bağlı olarak uygun bir doğum kontrol yöntemi seçmeleri önemlidir. Bu tür hapların kullanımına başlamadan önce bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir" diye konuştu.

        "HERKES İÇİN UYGUN DEĞİL"

        Kombine doğum kontrol haplarının herkes için uygun olmayabileceğini aktaran Op. Dr. Mahammadalıyeva, “Bu hapların sağlık durumlarına bağlı olarak yan etkileri olabilir. Bu nedenle, kombine doğum kontrol hapları mutlaka doktorunuzun kontrolünde kullanılmalıdır. İnsanların bireysel sağlık durumları ve ihtiyaçları farklı olduğu için, doğru doğum kontrol yönteminin belirlenmesi oldukça önemlidir" ifadelerini kullandı.

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