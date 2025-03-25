Doğum izninin artırılması gündemde: 1 yıla çıkar mı?

Habertürk'ün edindiği bilgiye göre Nüfus Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında 27 Mart Perşembe günü ön hazırlık toplantısı yapacak.

DOĞUM İZİN SÜRESİ, DÜŞEN DOĞUM HIZI VE KADIN İSTİHDAMI MASADA

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Toplantıda çalışan kadınların doğum izni süresinin artırılmasına yönelik çalışma ele alınacak. Düşen doğum hızına karşı atılacak adımlar masaya yatırılacak. Kadın istihdamını artıracak öneriler değerlendirilecek.

DOĞUM İZNİNİN 1 YILA ÇIKARILMASI BEKLENİYOR

Hükümetin yaptığı çalışmaya göre çalışan anneye daha uzun doğum izni sağlanacak. Çalışma sonucunda doğum izninin 1 yıla çıkarılması bekleniyor.

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Mevcut mevzuata göre doğum öncesinde kamu ve özel sektörde çalışan annelere 2 ay ücretli doğum izni veriliyor. Doğum sonrasında ise özel sektörde çalışan annelere 2 ay daha ücretli izin verilerek toplamda 4 aylık bir doğum izni kullandırılıyor. Bu annelerin 2 ay daha ücretsiz izin yaparak doğum iznini 6 aya kadar uzatma şansı bulunuyor. Kamu çalışanı anneler isterlerse 2 yıla kadar ücretsiz doğum izni kullanabiliyor. Babalara verilen doğum izni konusunda ise uygulama farklı. Memur babalara 10 gün, işçi babalara ise 5 gün izin veriliyor.

"ULUSAL EYLEM PLANI" HAZIRLANACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuya ilişkin "Doğum izninin artırılması ve işçi ile memur arasındaki farkları giderecek çalışmalarımıza başladık" ifadelerini kullanmış, doğum izni sürelerinin Nüfus Politikaları Kurulu'nda gündeme alındığını söylemişti.

Nüfus Politikaları Kurulu ilk toplantısını ocak ayında yaptı. Kurul, doğurganlık hızındaki düşüş ve nüfus yapısına ilişkin önerilerin yer alacağı bir "ulusal eylem planı" hazırlayacak.