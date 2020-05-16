DHA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 15 ilden biri olan Bursa'da, polis ekipleri Kent ve Fomara Meydanı, Heykel Caddesi ve Acemler gibi önemli noktalarda kontrol noktaları oluştururken, yasağa rağmen açık olan işletmelere ve sokakta bulunan vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNDEN DÖNEN GENÇLERE CEZA

İnegöl ilçesinde ise kısıtlamada dışarı çıkan Mustafa E. (23) ve Muhammed E. (24),görevli trafik ekiplerince durduruldu. Ekiplerin sokağa çıkma kısıtlamasının başladığını ve neden dışarıya çıktıklarını sorması üzerine, "Arkadaşımızın doğum gününü kutladık, çay içtik. Saatin nasıl geçtiğini anlamadık" diyen gençlerin kimliklerini de yanlarına almadıkları tespit edildi.

DHA'nın haberine göre; 2 genç kimlik tespiti için karakola götürülürken, sokağa çıkma yasağına uymadıkları için de toplam 6 bin 360 TL para cezası uygulandı.