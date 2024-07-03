Doğukan Manço: 1980'ler...
Doğukan Manço, nostaljik bir paylaşımda bulundu. Manço, çocukluk yıllarına dair fotoğrafını yayımladı
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Müzisyen Doğukan Manço, annesi Lale Manço ile çocukluk yıllarında çekilen bir fotoğrafını paylaştı.
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Doğukan Manço fotoğrafa "1980'ler havası..." notunu düştü.
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Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...
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Soner Sarıkabadayı
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Soner Sarıkabadayı
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Mert Fırat
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Mert Fırat
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Alişan
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Alişan
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Murat Dalkılıç
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Murat Dalkılıç
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Merve Dizdar
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Merve Dizdar
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Nilüfer
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Nilüfer
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Vedat Milor
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Vedat Milor
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Azra Akın
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Azra Akın