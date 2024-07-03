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        Haberler Magazin Doğukan Manço: 1980'lerin havası... - Magazin haberleri

        Doğukan Manço: 1980'ler...

        Doğukan Manço, nostaljik bir paylaşımda bulundu. Manço, çocukluk yıllarına dair fotoğrafını yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2024 - 10:43 Güncelleme: 03.07.2024 - 11:26
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          Müzisyen Doğukan Manço, annesi Lale Manço ile çocukluk yıllarında çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

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          Doğukan Manço fotoğrafa "1980'ler havası..." notunu düştü.

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          Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...

        • 4

          Soner Sarıkabadayı

        • 5

          Soner Sarıkabadayı

        • 6

          Mert Fırat

        • 7

          Mert Fırat

        • 8

          Alişan

        • 9

          Alişan

        • 10

          Murat Dalkılıç

        • 11

          Murat Dalkılıç

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          Merve Dizdar

        • 13

          Merve Dizdar

        • 14

          Nilüfer

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          Nilüfer

        • 16

          Vedat Milor

        • 17

          Vedat Milor

        • 18

          Azra Akın

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          Azra Akın

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