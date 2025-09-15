Habertürk
    Habertürk
      
        
        Haberler Gündem Politika Doğu ve Güneydoğu'daki STK'lar dinlenecek | Son dakika haberleri

        Doğu ve Güneydoğu'daki STK'lar dinlenecek

        Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bu haftaki programı açıklandı. Buna göre komisyonun 10. toplantısında akademisyenlerin, 11. toplantısında da Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının dinleneceği öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2025 - 16:46 Güncelleme: 15.09.2025 - 16:46
        Doğu ve Güneydoğu'daki STK'lar dinlenecek
        Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 10. toplantısında akademisyenleri, 11. toplantısında ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcilerini dinleyecek.

        TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 17 Eylül ve 18 Eylül'de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplanacak.

        Komisyonun 17 Eylül Çarşamba saat 14.00'te gerçekleştirilecek 10. toplantısının birinci oturumunda, çatışma çözümü alanında çalışmaları olan Prof. Dr. Havva Kök Arslan, Prof. Dr. Sevtap Yokuş Veznedaroğlu, Prof. Dr. Ayşe Betül Çelik, Doç. Dr. Çerağ Esra Çuhadar, ikinci oturumda ise Fatih Ulusoy, Hüseyin Oruç, Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak, Doç. Dr. Vahap Coşkun ve Prof. Dr. Talha Köse ise görüşlerini aktaracak.

        Komisyonun, 18 Eylül Perşembe saat 11.00'de yapılacak 11. toplantısında ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde faaliyet gösteren Kadim Aşiretler Federasyonu, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu, Medrese Alimleri Vakfı, İslami Tebliğ Tedris İlim Hareketi Adamları Derneği, Doğu Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu, Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği temsilcileri dinlenecek.

        Habertürk Anasayfa