Kayısı üretiminde Türkiye'nin önemli merkezlerinden olan Iğdır'da, bu yılki ürünlerin hasadı başladı.
Sahip olduğu coğrafi şartları ve iklimiyle birçok sebze ve meyvenin yetişmesine olanak sağlayan Iğdır'da kayısı hem üreticiler hem de kentin ekonomisi açısından ayrı bir öneme sahip.
Yetiştirilen birçok tarım ürünü nedeniyle "doğunun tarım başkenti" olarak adlandırılan kentte, yaklaşık 39 bin dönüm alanda kayısı üretimi gerçekleştiriliyor.
Iğdır'a özgü aromasıyla bilinen ve sadece sofralığı bulunan şalak kayısısının da içinde yer aldığı kayısı ağaçlarında bu yıl yaklaşık 40 bin ton hasat bekleniyor.
Halk arasında "sarı elmas" adıyla anılan kayısının Iğdır'daki hasadı verimli geçiyor. Kayısı, alıcılarca bahçesinde kilosu yaklaşık 5 liradan alıcı buluyor.
"Bu kayısının tadına doyum olmuyor"
Çalpala köyünde kayısı bahçeleri bulunan çiftçi Fatih Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hasat başladı, ilk kayısılar dışarıdan gelen alıcılar tarafından toplanmakta. Bu kayısının bir özelliği var, dünyada da Iğdır'da da lezzeti tektir." dedi.
Toplanan kayısıların hemen başka bölgelere satıldığını belirten Aksoy, "Büyük şehirlerden çok fazla talep var. Türkiye içinde birçok noktaya gönderiliyor. Ayrıca Rusya gibi belirli noktalara ithalatı yapılıyor. Kayısımız sofralıktır, tadına doyum olmaz." diye konuştu.
Kayısının daha hasadı yapılmadan müşterisini bulduğunu aktaran Aksoy, şöyle devam etti:
"Kayısının damak tadı çok güzel. Ayrıca hediyelik olarak da gönderenler oluyor. Iğdır kayısısı çiftçinin gelir konusunda çok büyük bir destekçisidir. Hasat başladığı zaman Iğdır'a birçok ilden ticaret için gelenler oluyor. Kayısıyı birçok ile, eşe, dosta da gönderiyoruz."
Kayısı ihracatçılarından Hantemur Ölçer de "Kayısıları topladıktan sonra tezgahlarda kalitesine göre seçiyoruz ve ayrı yerlere gönderiyoruz. Bu kayısı bu şekle gelene kadar belli bakımlardan geçiyor, çok zahmetli bir süreç. Hasattan sonra bir de düzenleme yapıyoruz, bu şekilde müşterilerimize sunuyoruz." diye konuştu.
"Hasattan memnunuz"
Bitlis'ten kayısı toplamak için Iğdır'a gelenlerden Cemal Kırat, Iğdır'a her yıl geldiklerini ve kayısı topladıklarını belirterek, şunları söyledi:
"Iğdır'ın kayısı kalitesi çok güzeldir, başka yere benzemez. Iğdır kayısısını yiyen bir daha vazgeçmez, kalitesi bir numaradır. Biz burada topladığımız kayısıları genelde İstanbul, Trabzon ve Samsun'a gönderiyoruz. Hasattan memnunuz, gayet verimli geçiyor."
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