Doğu Karadeniz'in yaylaları ve akarsuları çöplüğe döndü
Doğu Karadeniz'in yemyeşil yaylaları ve berrak akarsularında her geçen artan çevre kirliliği tepkiye neden oldu. Trabzon, Rize, Gümüşhane, Giresun ve Artvin'de özellikle yaz aylarında yaylaları dolduran ziyaretçilerin bıraktığı plastik, cam şişe, poşet ve yiyecek atıkları, dere yataklarına ulaşarak Karadeniz'in ekosistemini tehdit ediyor. Prof. Dr. Coşkun Erüz, "Yaylada çöp üretilmez. Yaylada her şey organiktir. Metalin fazlasını saklarlar, organik olanları da bir şekilde gömerler. Son yıllarda şehirden yaylaya atık getirip, yayladan şehre götürmek yerine yaylaya atıyorlar. Son yıllarda yaylalarda korkunç kirlilik ortaya çıkmaya başladı. Önce yayla alanlarında başlıyor, sonra bütün vadiler, dere yataklarında çöpten geçilmiyor" dedi
Doğu Karadeniz Bölgesi'nin doğal güzellikleriyle ünlü yaylaları ve akarsularındaki çevre kirliliği her geçen gün artarak devam ediyor.
Trabzon, Rize, Gümüşhane, Giresun ve Artvin'de özellikle yaz aylarında yaylaları dolduran ziyaretçilerin bıraktığı plastik, cam şişe, poşet ve yiyecek atıkları, dere yataklarına ulaşarak Karadeniz'in ekosistemini tehdit ediyor.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Erüz, yaylalarda kirliliğin geldiği noktayı 'vahim' olarak nitelendirdi.
Prof. Erüz, "Yaylalarımız son yıllarda yoğun şekilde artan nüfus ve günübirlik turizm aktivitelerinde çöpün ne olacağını düşünülmüyor. Orası meskun mahal değil. Yaylada çöp üretilmez. Yaylada her şey organiktir. Metalin fazlasını saklarlar, organik olanları da bir şekilde gömerler. Son yıllarda şehirden yaylaya atık getirip, yayladan şehre götürmek yerine yaylaya atıyorlar. Son yıllarda yaylalarda korkunç kirlilik ortaya çıkmaya başladı. Önce yayla alanlarında başlıyor, sonra bütün vadiler, dere yataklarında çöpten geçilmiyor" dedi.
Yaylaların kültürel önemine dikkat çeken Erüz, "Çepni kültüründe yaylalar aslında ana yaşam mekânlarıdır. Bugün köy dediğimiz yerler ise kültürün kışlağıdır. Yaylalar Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir. Bunun da göstergesi yayla şenlikleridir. Türk kültürünü yaşatmak için yaylaya çıkıyoruz, şenliğimizi yapıyoruz. Geri döndüğümüzde şenlik alanı inanılmaz bir çöple doluyor. Toprak yararak, konteyner koyarak ve çöpü atarak kirletiyoruz. Her şekilde kirletiyoruz. Yaylalar çöp kirliliğine maruz kalıyor" diye konuştu.
Çözüm için yaptırımların kaçınılmaz olduğuna değinen Erüz, "Artık yaylalarda çöpü temizlemek için büyük konteyner sistemleri konuşlandırmak zorundalar. Aksi durumda yaylalardaki çöp sorununun çözülmesi mümkün değil. Artık atan cezasını ödemeli. Yaylalar ve dere kenarları artık bizim çöplüğümüz değildir. Bunu önlemek için cezaların uygulanması gerekiyor" şeklinde konuştu.
Karadeniz'in her yıl binlerce ton karasal kaynaklı katı atıkla kirlendiğini hatırlatan Erüz, "Yaylalarda ve dere kenarlarında yapılan turistik faaliyetler sonucunda atıklar, kirleticiler önce yaylaları, akarsu ve havzalarını, nihayetinde Karadeniz'i kirletiyor. Karadeniz her yıl binlerce ton karasal bölgedeki yerleşimlerden kaynaklı katı atıklarla kirleniyor. Bunun yanında kimyasal atıklar da söz konusu ama çöp dediğimiz atıklarla çok yoğun bir şekilde Karadeniz, bizim yaylalarımıza ve akarsularımıza attığımız atıklarla kirleniyor" ifadelerini kullandı.
