AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Doğu Karadeniz'den ocak-nisan döneminde 19 ülkeye 14 bin 582 ton su ürünleri ve mamulleri satıldı. Söz konusu ihracattan 30 milyon 312 bin 635 dolar gelir elde edildi.
Bölgeden geçen yılın aynı döneminde 9 ülkeye 7 bin 853 tonluk su ürünleri ve mamulleri ihraç edilerek 15 milyon 668 bin 395 dolar kazanç sağlanmıştı. Böylece Doğu Karadeniz'den bu yıl ocak-nisan döneminde yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 86, değerde ise yüzde 93 artış gösterdi.
RUSYA İLK SIRADA
Rusya Federasyonu, Peru ve Vietnam, bu dönemde en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler oldu.
Bölgeden, Rusya Federasyonuna bu yılın 4 aylık döneminde 7 milyon 864 bin 571 dolar karşılığı, 1374 ton su ürünleri ve mamulleri ihraç edildi.
Doğu Karadeniz'den Rusya'ya geçen yılın aynı döneminde 757 ton su ürünleri ve mamulleri ihracatından 4 milyon 443 bin 976 dolar gelir elde edilmişti. Böylece Rusya'ya bu dönem yapılan ihracat da geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 82, değerde yüzde 77 arttı.
Bu ülkeyi 5 milyon 740 bin 917 dolarlık ihracatla Peru, 5 milyon 401 bin 864 dolarlık satışla da Vietnam izledi.
'YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ'
DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, su ürünleri ve mamulleri ihracatının yılın ilk 4 ayını artışla kapattığını söyledi.
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışı piyasalarda sıkıntı yaşanmasına rağmen su ürünleri ve mamulleri ihracatının arttığını vurgulayan Kalyoncu, "Su ürünleri ve mamullerinin dünya mutfağında her geçen gün ilgi görmesi ihracatını da olumlu yönde etkiliyor." dedi.
Kalyoncu, yılın 4 aylık ihracatının yüzleri güldürdüğüne dikkati çekerek, su ürünleri ihracatından beklentilerinin daha da yüksek olduğunu sözlerine ekledi.
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