Doğu Karadeniz'de yaylacıların göç yolculuğu

Yayladan dönüş yolculuğu için hayvanları yıkadıklarını ve süslediklerini anlatan Kılıç, "Hayvanlarımızı süsledik, bu süslerin bir kısmını da kendimiz yaptık. Bunların yapımını anneannemden öğrendim. Süsleri her zaman takmıyoruz. Bunları yaylalara çıkışlarda ve inişlerde takarız" dedi.

Kılıç, yola çıkmak için sabaha karşı saat 03.00'te uyandıklarını ifade ederek, hayvanları yedirdikten sonra da yola çıktıklarını belirtti. Erikbeli ve Sazalanı yaylalarını geçtikten sonra dinlenmek için mola verdiklerini dile getiren Kılıç, şöyle devam etti: