Sahnelere dönüyor

Doğu Demirkol, pandemi nedeniyle ara verdiği gösterilerine kaldığı yerden devam edecek. Aşılama yaygınlığının artmasıyla vaka sayılarının azalması Demirkol'u sahnelere dönme konusunda harekete geçirdi.

'Ahlat Ağacı', 'Ölümlü Dünya' ve 'Bayi Toplantısı' filmlerindeki başarısının ardından, kendi hayatından hikayeler anlattığı 'Doğu' dizisinin ilk sezonunu tamamlayan komedyen yeni hikâyeler eklediği gösterisine başlıyor. Doğu Demirkol, yeni hikayelerle bezenmiş sezonun ilk stand - up gösterisine Kuşadası'ndan sonra Çeşme, Altınoluk, Bodrum ve Datça'da devam edecek.

16 Temmuz: Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro

18 Temmuz: Çeşme Açıkhava Tiyatrosu

19 Temmuz: Altınoluk Amfi Tiyatro

25 Ağustos: Datça Açık Hava Tiyatrosu

26 Ağustos: Bodrum Antik Tiyatro