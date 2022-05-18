"HAYATIM DİZİ OLDU"

Yaşamını kaleme alan ve bunu da ekranlara yansıtan ünlü komedyen, "Yakın zamanda hayatımı dizi yaptım. Avukat anne ve doktor bir babanın oğluyum. O ortam içinde komedyenliğe sivrilme çabam anlatılıyor. Şakalar içimdeki ukdelerden çıktı. Çok iyi tepkiler aldım. BKM'nin kurucusu Necati Akpınar, 'Ağzım açık izledim' dedi. Anlaşıldığıma sevindim. Şimdi ikinci sezonuna bakıyoruz." diye konuşmuştu.

'Ölümlü Dünya' filminin de devamının geleceğini belirten Demirkol, "Ekipteki herkesin farklı işleri var. Aktif bir şekilde bir araya gelemedik ama bir yıl önce filmin devamı için konuşmuştuk." demişti.