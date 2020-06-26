Mobilya üreticisi Doğtaş, Londra'nın Edmonton bölgesinde mağaza açılışı gerçekleştirdi. 28 ülkede 400’e yakın mağazayla tüketicilerine hizmet veren Doğtaş Kelebek grubu bünyesindeki Doğtaş'ın, bir süredir yeni yatırımcısıyla birlikte açacağı Londra mağazasının hazırlıklarını sürdürdüğü kaydedildi.

Şirketin, 2020 yılında yurtiçi ve yurtdışı büyüme hedefinin yüzde 40 olduğu da verilen bilgiler arasında.

Doğtaş Kelebek CEO’su İsmail Doğan, "Artık geride kaldığını umduğumuz pandemi sürecinde yaptığımız hazırlıklar, yılın ikinci yarısında açacağımız yurtiçi ve yurtdışı mağazalarıyla gerçeğe dönüşüyor. Geçtiğimiz dönemde Çin’e olan talebin azalmasıyla birlikte, Türkiye mobilya sektörü, yeni pazarlara açılma ve büyüme adına pozitif bir görüntü sergiliyor. Türk Mobilya sektörü 2019 yılında üretimde 13, ihracatta ise 12'inci sıradaydı. Bu yeni gelişmeleri faydaya çevirerek Türkiye’nin bu alanda kazançlı çıkacağına inanıyorum. Biz de Doğtaş olarak, yeni lokasyonlarda yeni yatırımcılarla görüşmeye devam ediyoruz" dedi.