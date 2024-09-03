Ticaret Bakanlığı, 15 Eylül'den itibaren 'Doğrulanmış İlan Düzenlemesi'ni başlatıyor. Bu uygulamayla, verilen satılık veya kiralık konut ilanlarının denetlenmesi ve fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Çok yönlü ve kapsayıcı bir uygulama olarak hayata geçecek düzenlemede artık yalnızca yetki belgeli emlakçılar ilan girişi yapabilecek. İşte, 'Doğrulanmış İlan Düzenlemesi'ne dair tüm sorular ve yanıtları...