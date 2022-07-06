Bayram turnesi

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Yasemin Sakallıoğlu iki sezondur kapalı gişe sahnelenen oyunu 'Doğru Koca Nasıl Seçilir' ile bayram turnesine çıkıyor. Turneye bayramın birinci günü Ayvalık Amfi Tiyatro'da başlamaya hazırlanan Sakallıoğlu, ikinci günü Altınoluk Amfi Tiyatro ve üçüncü günü Kuşadası Amfi Tiyatro'da sevenleriyle buluşacak. Sürpriz sahne performansı, kendi yaşamından birbirinden komik hikâyelerinin anlatıldığı gösteri, bayram boyunca seyirciyle buluşacak. Sakallıoğlu, turnesini 27 Temmuz'da Çeşme Açıkhava ve 28 Temmuz akşamı Bodrum Antik Tiyatro'da yapacağı gösterilerle sonlandıracak.

TURNE TAKVİMİ

9 Temmuz ... Ayvalık Amfi Tiyatro

10 Temmuz... Altınoluk Amfi Tiyatro

11 Temmuz... Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro

27 Temmuz... Çeşme Açıkhava Tiyatrosu

28 Temmuz... Bodrum Antik Tiyatro