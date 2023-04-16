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Doğduğunuz ay ve mevsim hayatınızı nasıl etkiliyor? Bilim insanları söylüyor, astroloji değil!

Doğduğunuz ay gerçekten hayatınıza yön veriyor ve bunu astroloji değil bilim insanları söylüyor. Doğduğumuz ay hayatımızı ne kadar etkiler? İşte detayları...

Giriş: 16.04.2023 - 10:12 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Bilim insanları doğulan aya göre bazı hastalıkların görülme oranının daha fazla olduğunu ortaya çıkaran araştırmalar yaptı. Kardiyovasküler hastalıklar Eylül ve Aralık ayları arasında doğanlar da daha az görünürken, kış ve ilkbahar aylarında doğanlarda daha sık görülüyor.

  • İLKBAHARDA DOĞANLAR DAHA AZ DEPRESYONA YAKALANIYOR

    İlkbahar aylarında doğanlar daha düşük depresyon oranına sahiptir. İngiltere'de elli sekiz bin katıldığı araştırmaya göre durumun sıfır noktası Mayıs ayında doğan insanlarda görülüyor. Kasım ayında doğan bebeklerde de en düşük depresyon oranı görüldü.

  • YAZ AYINDA DOĞANLAR MEVSİMSEL DEPRESYONA YAKALANMIYOR

    Yaz ayında doğanlar mevsimsel depresyona yakalanmaya daha az eğilimli. Yaz aylarında doğanların mevsimsel duygu bozukluğu yaşama olasılığı daha düşük çıkıyor. Ağustos ayında doğan bebekler arasında bipolar tanı en düşük seviyede.

  • SONBAHARDA DOĞANLAR DAHA SİNİRLİ

    Sonbahar ayında doğanlar daha asabi olabiliyor. Sonbaharda doğan kişiler, yalnızca düşük düzeyde depresyon yaşamıyor, aynı zamanda benzer bipolar bozukluk gibi rahatsızlıkları gösterme olasıkları da düşük. Sonbahar aylarında doğan kişilerin daha asabi olma eğilimi var. Solunum, üreme ve nörolojik hastalıklar için Ekim ve Kasım aylarında doğan insanlar daha fazla risk altında.

  • KIŞIN DOĞANLAR ZORLUKLARLA DAHA ÇOK KARŞILAŞABİLİYOR

    Kış aylarında doğanlar depresyona daha meyilli. Kış aylarında doğan insanlar karşılaştıkları zorluklar nedeniyle daha yüksek psikolojik rahatsızlıkları gösterebiliyor. Yapılan bir araştırmaya göre, kış ayında doğan bebekler sonbaharda doğanlara göre daha az sinirli. 2015 yılında üç yüz ünlüyle yapılan küçük bir araştırmada, Ocak ve Şubat ayları, ünlü olmak için en avantajlı aylar olarak görülmüş. O aylarda yaratıcılık ve problem çözme gibi işlevlerin daha yüksek olduğu tespit edilmiş. Edinilen bu bilgiler elbette doğum ayınızın bir hastalıklara yatkın olduğunu belirlemez daha çok yaşadıklarınıza bağlıdır.

    Kaynak: Half as Insteresting

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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