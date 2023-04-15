KOVA
“Ben özgür bir ruhum. Ya yerden bana hayran ol ya da benimle uç ama asla beni kafeslemeye çalışma.”
Özgür bir ruhunuz var, geleneklere boyun eğmiyorsunuz ve toplumsal kuralları pek umursamıyorsunuz. Siz bir asisiniz ve bunu yüksek sesle söylemekten korkmuyorsunuz.
Çok zekisiniz, kapana kısılmış ve boğulmuş hissederseniz kaçarsınız bu yüzden özgürlüğünüzü tehlikeye atmadan sizi sevecek bir partner arıyorsunuz.
İnsanları oldukları gibi kabul ediyorsunuz ve eğer hayatınızın bir parçası olmak istiyorlarsa, aynısını sizin için yapmak zorundalar.