TV 8'de çarşamba akşamları yayın hayatına giren Başrollerini Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol'un paylaştığı Doğduğun ev kaderindir dizisi ilk bölümden itibaren izleyiciyi ekranlara kilitledi. 2. bölümünün henüz yayınlanmamış olması izleyicide büyük merak uyandırdı. Doğduğun ev kaderindir dizisinin ilk bölümü 25 Aralık çarşamba günü yayınlanmıştı. Peki dizi neden yok 2. bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenler

Doğduğun ev kaderindir dizisi konusu

Zeynep, iki farklı hayatı ve ondan beklentileri bambaşka olan anneleri arasında sıkışıp kalmış, genç bir hukuk öğrencisidir. Bir taraftan öz annesinin fedakarlıkları altında ezilirken, diğer taraftan da öbür annesinin onun için kurduğu hayalleri sırtlanmaya çalışır. Yıllardır iki taraf arasındaki dengeleri korumaya çalışırken, Zeynep gerçekte kim ve hangi ailesinin kızı olduğunu sorgulamaya devam eder. Bu, Zeynep’in cevabını bir türlü bulamadığı, yegâne sorudur.

Mehdi, önce ailesinin sonra mahallesindekilerin sorumluluğunu üstlenmiş, herkesin güvenle sırtını yasladığı, cesur, fedakâr ama bir o kadar da yalnız bir adamdır. Herkesin sevgisini böylesine kazanmışken, bir annesininkine layık olamaz. Mehdi’nin içinde öyle bir boşluk oluşur ki, orayı da babasının intikamıyla doldurmaya çalışır. Annesi; oğlunu içine düştüğü karanlıktan kurtarmak için, bir an önce mahalleden biriyle evlendirmeye karar verir.

Zeynep’in doğum gününde, erkek arkadaşı Faruk’tan aldığı evlenme teklifi; aslında onu adım adım Mehdi’ye yaklaştırmaktadır. Artık öz annesinin fedakarlıklarının karşılığını ödeme vakti gelmiştir. Zeynep bir kez daha hayatın planlardan değil, başa gelenlerden ibaret olduğunu anlayacak, kaderi onu yeniden doğduğu eve sürükleyecektir. Mehdi ve Zeynep yaralarını beraber iyileştirmeye çalışırlarken, birbirlerinin evi olma yolunda da mücadele edeceklerdir.

Doğduğun Ev Kaderindir neden yok

Dizi 25 aralık 2019 çarşamba günü ilk bölümü ile izleyiciyi karşılamıştı fakat 1 Ocak çarşamba günü yılbaşı nedeniyle yayında değildi. 8 Ocak çarşamba günü de yayında olmayacak olan dizi 15 Ocak çarşamba günü 2. bölümüyle ekranlarda olacak.

Doğduğun Ev Kaderindir 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

https://www.youtube.com/watch?v=hLIW4YilNq0

linke tıklayarak Doğduğun Ev Kaderindir 2. bölüm fragmanını izleyebilirsiniz.