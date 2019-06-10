Osmaniye Dağcılık Kulübü (ODAK) tarafından, çevre haftası etkinlikleri kapsamında, Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesine bağlı Boynuyoğunlu Köyünde bulunan 'Değirmendere Şelalesi'ne doğa yürüyüşü faaliyeti gerçekleştirildi. Bu sırada, katılımcılardan Dilfiruz Serap Gökçek, bunaltıcı sıcaklarda bitkin düşen bir kaplumbağaya rastladı.

Yanındaki çantasından çıkarttığı pet şişedeki suyu kaplumbağa içirip kendine gelmesini sağladı. Yaklaşık iki pet şişe su içen kaplumbağa, yeniden doğal yaşam ortamına bırakıldı. Diğer doğaseverler tarafından cep telefonları ile kaydedilen bu merhametli görüntüleri izleyenler ise oldukça duygulanıp, takdire şayan davranışından dolayı Dilfiruz Serap Gökçek'e teşekkür ettiler.